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        Afyonkarahisar'da keklik avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keklik avlayan 3 kişiye 74 bin 568 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:44
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        Afyonkarahisar'da keklik avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keklik avlayan 3 kişiye 74 bin 568 lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekarabağ köyü yolunda yürüyen A.Z, M.U. ile G.U'nun ellerindeki kafeste 3 kınalı keklik olduğunu fark etti.

        Durdurulan ve yapılan aramada üzerlerinde 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüphelilere, 74 bin 568 lira ceza uygulandı.

        Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolvadin Şube Şefliğine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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