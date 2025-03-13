Afyonkarahisar'da keklik avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keklik avlayan 3 kişiye 74 bin 568 lira ceza kesildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keklik avlayan 3 kişiye 74 bin 568 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekarabağ köyü yolunda yürüyen A.Z, M.U. ile G.U'nun ellerindeki kafeste 3 kınalı keklik olduğunu fark etti.
Durdurulan ve yapılan aramada üzerlerinde 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüphelilere, 74 bin 568 lira ceza uygulandı.
Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolvadin Şube Şefliğine teslim edildi.
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