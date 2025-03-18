18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
Afyonkarahisar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Afyonkarahisar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şemsettin Karahisari Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda, öğrenciler şiir okundu ve türkü seslendirildi.
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