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        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi liselerde bağımlılık eğitimlerini sürdürüyor

        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından kentteki 14 lisede yaklaşık 3 bin öğrenciye bağımlılık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:43
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        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi liselerde bağımlılık eğitimlerini sürdürüyor
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        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından kentteki 14 lisede yaklaşık 3 bin öğrenciye bağımlılık eğitimi verildi.

        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, kentteki liselerdeki öğrenicilere yönelik bağımlılık hakkında eğitim çalışmalarına devam ediyor.

        Şube Başkanı Arif Kavas, yaptığı açıklamada, bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak duran bir gençlik hedeflediklerini belirtti.

        Bu noktada liselerde bilinçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetleri yapıldığını aktaran Kavas, "İl merkezi, İhsaniye, Emirdağ ve Sinanpaşa ilçemizdeki 14 lisemizde yaklaşık 3 bin öğrenciye bağımlılıklar hakkında eğitim verdik. Yapılan sunumlarda öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek sağladık." dedi.

        Kavas, bu eğitim öğretim dönemi sonuna kadar Afyonkarahisar'daki 7 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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