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        Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza kampanyası başlattı

        Büyük Aile Platformu (BAP) Afyonkarahisar Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlatılan kampanya kapsamında imza toplamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:57
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        Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza kampanyası başlattı
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        Büyük Aile Platformu (BAP) Afyonkarahisar Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlatılan kampanya kapsamında imza toplamaya başladı.

        İmaret Camii'nde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olarak iftar yemeği organizasyonu gerçekleştirildi.

        Daha sonra Büyük Aile Platformu standının açılışı ve imza kampanyası başlatıldı.

        Burada konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferini, güzelliğini, huzurunu yaşayabileceğimiz böylesine atmosferlere ihtiyacımız olduğunu söyledi.

        Allah'a şükür ki huzur içerisinde biz şehrimizde ve ülkemizde Ramazan-ı Şerif'Fi geçirdiğimizi kaydeden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Bugün burada birçok farklı okuldan, üniversiteli, liseli gençlerimizi gördüm. Onların da burada olması bizlerin arasında olması bizi çok mutlu etti. Her zaman onların yanındayız. Onlarla birlikteyiz. Gençlere vatanlarını, milletlerini sonuna kadar sevmelerini çok çok çalışıp inşallah gelecek için çok güzel hayaller kurmalarını asla bir Müslümanın umutsuz ve karamsar olmayacağını hiçbir zaman unutmamalarını istiyorum. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni idrak ettiğimiz şu günde birbirimiz için ayrı ayrı dua edelim. Onun için gençlere hem çok çalışmalarını hem gerçekten çok güçlü hayaller kurarak bu vatanı, milleti inşallah çok daha güçlü noktaya getirecek hayallerinin peşinde koşmalarını, umutsuzluğa ve karamsarlığa da asla kapılmamalarını, devletlerine, kurumlarına güvenmelerini sonuna kadar rica ediyorum."

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