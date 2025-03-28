Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Koçbeyli köyünde H.A.B'ye ait evde gece saatlerinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, muhtarlığın su tankeri, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında, S.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi de ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yapılan incelemenin ardından S.K'nin cenazesi, Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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