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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:09 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:09
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.Ç. (31) idaresindeki 07 Y 5433 plakalı otomobil, ilçenin Ayazini köyü mevkisinde A.A. (17) yönetimindeki 26 B 9587 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.A. (23), M.E.Ç. (8) ve R.E.Ç. (12) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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