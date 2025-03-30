Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.Ç. (31) idaresindeki 07 Y 5433 plakalı otomobil, ilçenin Ayazini köyü mevkisinde A.A. (17) yönetimindeki 26 B 9587 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.A. (23), M.E.Ç. (8) ve R.E.Ç. (12) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
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