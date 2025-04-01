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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:08
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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        M.Ç. (47) idaresindeki 34 ABS 896 plakalı otomobil, Akören Mahallesi'nde, A.Ç'nin (20) kullandığı 03 AHU 152 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İhsaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin "U" dönüşü yaptığı sırada motosiklete çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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