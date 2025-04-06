Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.T'nin kente uyuşturucu madde getirerek satacağı yönünde bilgi aldı.
Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde durdurarak arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 197 gram bonzai, 0,15 gram metamfetamin, 139 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.
A.T. gözaltına alındı.
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