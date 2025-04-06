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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:28
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.T'nin kente uyuşturucu madde getirerek satacağı yönünde bilgi aldı.

        Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde durdurarak arama yaptı.

        Aramada, 1 kilo 197 gram bonzai, 0,15 gram metamfetamin, 139 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.

        A.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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