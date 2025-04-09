Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ş.K. (27) idaresindeki BT 6453 MB plakalı otomobil, Kemerkaya köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Ü.Ö. (46), M.M.Ö. (25), A.S.Ö. (10) ile A.S.Ö. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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