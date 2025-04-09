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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:00
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Ş.K. (27) idaresindeki BT 6453 MB plakalı otomobil, Kemerkaya köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Ü.Ö. (46), M.M.Ö. (25), A.S.Ö. (10) ile A.S.Ö. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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