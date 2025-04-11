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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:11
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Afyonkarahisar - Antalya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu iki otomobilde uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.G, B.K, H.D. ile M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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