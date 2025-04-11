Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde bilgisayar kursu açıldı

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Erdoğan Erbil de görme engellilere yönelik açılan bilgisayar kursunun hayırlı olmasını temenni etti.

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