Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde bilgisayar kursu açıldı
Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ile Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle bilgisayar kursu açıldı.
Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ile Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle bilgisayar kursu açıldı.
Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binasında açılan kursa, 6 görme engelli kursiyer katılıyor.
Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, gazetecilere, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 368 saatlik bilgisayar kursunun bugün başladığını belirtti.
Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Erdoğan Erbil de görme engellilere yönelik açılan bilgisayar kursunun hayırlı olmasını temenni etti.
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