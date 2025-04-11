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        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde bilgisayar kursu açıldı

        Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ile Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle bilgisayar kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:47
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        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde bilgisayar kursu açıldı
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        Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ile Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle bilgisayar kursu açıldı.

        Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binasında açılan kursa, 6 görme engelli kursiyer katılıyor.

        Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, gazetecilere, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 368 saatlik bilgisayar kursunun bugün başladığını belirtti.

        Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Erdoğan Erbil de görme engellilere yönelik açılan bilgisayar kursunun hayırlı olmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri

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