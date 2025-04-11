Afyonkarahisar'da "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" fotoğraf sergisi açıldı

Afyonkarahisar'da Hollanda Büyükelçiliği ile Müze Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" adlı geçici süreli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt, Afyonkarahisar Müzesi Fuaye Alanı'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Emilie Haspels'in objektifinden yansıyan çalışmalar ve mirası hakkında bir sergi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Etkinliklerinin yaygın temalarından birinin de kadın öncülerin ortak tarihe yaptığı katkılar olduğunu dile getiren Lintvelt, şöyle konuştu:

"Emilie Haspels, Türk-Hollanda ilişkilerine katkıda bulunan en önemli öncülerden biridir. Haspels, Türkiye'de çalışan ve ders veren ilk Hollandalı kadın arkeolog olarak kalmadı. Kendisi aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi'ndeki ilk kadın arkeoloji profesörü ve ünlü Allard Pierreson Müzesi'nin ilk kadın müdürüydü."

Lintvelt, Haspels'in ayrıca, Türk kültürel mirasının korunmasında büyük pay sahibi olan Türk arkeolog Halet Çambel gibi bazı kadın öncülerle de yakın bağlara sahip olduğunu anımsattı.