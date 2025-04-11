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        Afyonkarahisar'da "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" fotoğraf sergisi açıldı

        Afyonkarahisar'da Hollanda Büyükelçiliği ile Müze Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" adlı geçici süreli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:21
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        Afyonkarahisar'da "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" fotoğraf sergisi açıldı
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        Afyonkarahisar'da Hollanda Büyükelçiliği ile Müze Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" adlı geçici süreli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt, Afyonkarahisar Müzesi Fuaye Alanı'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Emilie Haspels'in objektifinden yansıyan çalışmalar ve mirası hakkında bir sergi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Etkinliklerinin yaygın temalarından birinin de kadın öncülerin ortak tarihe yaptığı katkılar olduğunu dile getiren Lintvelt, şöyle konuştu:

        "Emilie Haspels, Türk-Hollanda ilişkilerine katkıda bulunan en önemli öncülerden biridir. Haspels, Türkiye'de çalışan ve ders veren ilk Hollandalı kadın arkeolog olarak kalmadı. Kendisi aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi'ndeki ilk kadın arkeoloji profesörü ve ünlü Allard Pierreson Müzesi'nin ilk kadın müdürüydü."

        Lintvelt, Haspels'in ayrıca, Türk kültürel mirasının korunmasında büyük pay sahibi olan Türk arkeolog Halet Çambel gibi bazı kadın öncülerle de yakın bağlara sahip olduğunu anımsattı.

        Serginin maceracı arkeoloğun ayak izleri olduğunu aktaran Lintvelt, "Çektiği fotoğraflarla geçmiş dönemin Anadolu manzaralarına dalabilir ve kendimizi bu toprakların hazinelerini keşfederken hayal edebiliriz. Bu serginin bir kadın öncü ve Türk-Hollanda dostluğunun sembolü olan Emil Haspels'in mirasını yeni bir kuşağa taşımasını içtenlikle umuyorum." dedi.

        - "Fotoğraf sergisi, Afyonkarahisar Müzesi'nde kalıcı olacak"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da fotoğraf sergisinin Kütahya ve İstanbul'da da sergilendikten sonra Afyonkarahisar Müzesi'nde kalıcı olacağını vurgulayarak, Haspels'in Hollanda'da yetiştirdiği arkeologlara ildeki araştırmalarında ev sahipliği yapabileceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" geçici fotoğraf sergisi ile Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği Minik Eller Resim Atölyesin karma sergisinin açılışı yapıldı.

        Sergi açılışına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal, İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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