Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Çay ve Sultandağı ilçelerinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu
        ABONE OL

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Çay ve Sultandağı ilçelerinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu.

        Tarım arazilerinde üreticilerle bir araya gelen Özkaya, hasarın boyutunu yerinde tespit etti.

        Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Özkaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek durum hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

        Özkaya, üreticilere sigorta yaptırmaları çağrısında bulunarak, devletin tüm imkanlarıyla çiftçinin yanında olacağını belirtti.

        Ayrıca TKDK desteklerinden faydalanılması için de gerekli girişimlerin yapılacağını kaydeden Özkaya, tarımın ve üreticinin her koşulda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        Özkaya'ya AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, TARSİM Konya Bölge Müdürü Osman Ağiç, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Afyonkarahisar'da iş yeri temsilcil...
        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Afyonkarahisar'da iş yeri temsilcil...
        Afyonkarahisar'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" foto...
        Afyonkarahisar'da "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" foto...
        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde bilgisayar kursu açıldı
        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde bilgisayar kursu açıldı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı