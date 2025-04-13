AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Çay ve Sultandağı ilçelerinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu.

Tarım arazilerinde üreticilerle bir araya gelen Özkaya, hasarın boyutunu yerinde tespit etti.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Özkaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek durum hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Özkaya, üreticilere sigorta yaptırmaları çağrısında bulunarak, devletin tüm imkanlarıyla çiftçinin yanında olacağını belirtti.

Ayrıca TKDK desteklerinden faydalanılması için de gerekli girişimlerin yapılacağını kaydeden Özkaya, tarımın ve üreticinin her koşulda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Özkaya'ya AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, TARSİM Konya Bölge Müdürü Osman Ağiç, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak eşlik etti.