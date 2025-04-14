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        Afyonkarahisar'da karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Afyonkarahisar'da karısını tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:22
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        Afyonkarahisar'da karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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        Afyonkarahisar'da karısını tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda Ersin K. (36), kendisinden boşanmak isteyen karısı Şerife K. (34) ile evlerinin bulunduğu apartmanın önünde tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ersin K, (36) eşi Şerife K'ye (34) üzerinde bulunan tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şerife K. kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralanan Ersin K, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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