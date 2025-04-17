AFAD'ın ödüllü arama kurtarma köpeği: "Çıtır"

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesindeki ödüllü arama kurtarma köpeği "Çıtır", çıkabilecek yeni görevler için sürekli hazır halde tutuluyor.

Yaklaşık 8 yıl önce AFAD bünyesine kazandırılan Çıtır, uzman personel tarafından enkazdan canlı arama köpeği olarak yetiştirildi.

Büyük felaketlerde insanların yerini tespit etmek için eğitilen Çıtır, hassas burnuyla ekiplerin en büyük destekçilerinden biri oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Hatay ve Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarında görev alan Çıtır, enkaz altındaki kişilerin yerini tespit ederek kurtarılmasını sağladı.

- "Bizim sürekli tetikte olmamız gerekiyor"

Köpeğin eğitmeni Mesut Günaydın, Çıtır ile iyi bir ekip olduklarını söyledi.

Sürekli göreve hazır halde beklediklerini anlatan Günaydın, "Bizim sürekli tetikte olmamız gerekiyor. Bu yüzden hem kendimizi hem eğittiğimiz köpekleri hazır halde tutuyoruz. Eğitimler gece gündüz devam ediyor. Sürekli çalışıyoruz. Çıtır, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda kişiyi sağ buldu. Bu yüzden madalyayla ödüllendirildi. Gösterdiği başarılı çalışmaları takdir gördü." ifadesini kullandı.