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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:10
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.A, (46) idaresindeki 03 LM 620 plakalı otomobil, Koçhisar köyü yakınlarında H.Y'nin (23) kullandığı 06 BY 6490 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü H.A. ile diğer otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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