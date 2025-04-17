Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.A, (46) idaresindeki 03 LM 620 plakalı otomobil, Koçhisar köyü yakınlarında H.Y'nin (23) kullandığı 06 BY 6490 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü H.A. ile diğer otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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