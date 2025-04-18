Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme oluştu

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoldaki çökme nedeniyle trafiğin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Selçuklu Mahallesi Fatma Zehra Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme oluştu.

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