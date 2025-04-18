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        Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme oluştu

        Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:05
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        Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme oluştu
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        Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme meydana geldi.

        Selçuklu Mahallesi Fatma Zehra Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Belediye ekipleri, işaretleme yaptığı yolda çalışma başlattı.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoldaki çökme nedeniyle trafiğin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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