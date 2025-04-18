Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme oluştu
Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme meydana geldi.
Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme meydana geldi.
Selçuklu Mahallesi Fatma Zehra Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, işaretleme yaptığı yolda çalışma başlattı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoldaki çökme nedeniyle trafiğin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
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