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        Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşanguliyev, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Afyonkarahisar'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:12
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        Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşanguliyev, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
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        Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Afyonkarahisar'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        İşanguliyev, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'yı makamında ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı.

        Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesine ziyaretler gerçekleştiren İşanguliyev, bir otelde düzenlenen "Türkmenistan İş Fırsatları Paneli"ne katıldı.

        İşanguliyev, panel öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır Türkmenistan'ın dış politikasında öncelikli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

        Bu yılın şubat ayında Türkmenistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yılını kutladıklarını vurgulayan İşanguliyev, şöyle konuştu:

        "Bu süre zarfında ülkelerimiz karşılıklı güvene dair verimli ve çok yoğun işbirliği geliştirmiştir. İkili ilişkilerimizin temelini oluşturan tarihi bağlarımız Türkmenistan'ın istikrarlı ve şeffaf ekonomik politikalarıyla birleşerek Türk iş çevrelerinin ülkemizde olan ilgisini sürekli artırmaktadır. Kardeş iki ülke ticaret, enerji, inşaat, iletişim, tekstil ve birçok sektörde işbirliğini başarıyla sürdürmektedir. İş birliğinin en stratejik alanlarından biri olan enerji sektöründe önemli bir dönemece ulaşılmıştır. Mart ayı itibariyle Türkmenistan'ın doğal gazı, Türkiye'ye sevkiyatına başlanmıştır. Türkmenistan'ın Türkiye ilişkilerinde ticari ve ekonomik ortaklık öncelikli alanlarından biridir."

        Programda, Afyonkarahisar Vali Vekili Özlem Kılıçtürk, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer de konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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