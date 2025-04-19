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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:10
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.D. (69) idaresindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C'nin (32) kullandığı 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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