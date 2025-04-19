Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.D. (69) idaresindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C'nin (32) kullandığı 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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