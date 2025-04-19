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        Afyonkarahisar'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:15
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        Afyonkarahisar'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Erhan E, idaresindeki O3 AHF 656 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Bolvadin kara yolu Çobanlar kavşağında Arif Eren Ö'nün kullandığı 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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