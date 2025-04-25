Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, jandarma personeli çiftin nikah şahidi oldu

Çifti tebrik eden Yiğitbaşı, "Her iki gencimize bundan sonra huzur ve mutluluk vesilesi eşler olmalarını diliyorum." dedi.

Törene üniformalarıyla katılan çiftin nikah şahitliğini Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan yaptı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Gülay Gören ile Üsteğmen Yasin Burak Yüksel için nikah töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, jandarma personeli Gülay Gören ile Yasin Burak Yüksel'in nikah şahitliğini yaptı.

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