Bolvadin'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.
Milli İrade Platformu öncülüğündeki katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlarla Çarşı Camisi önünde toplandı.
Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Basın açıklaması ve yürüyüşün ardından program sona erdi.
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