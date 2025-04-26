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        Bolvadin'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:24
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        Bolvadin'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.

        Milli İrade Platformu öncülüğündeki katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlarla Çarşı Camisi önünde toplandı.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Basın açıklaması ve yürüyüşün ardından program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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