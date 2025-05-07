MSB Armoni Mızıkası Afyonkarahisar'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar'da sahneye çıktı.

Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliklerini Bando Albay Levent Türkel ile Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu üstlendi.

Solist olarak yer alan Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Karataş ile Gökçe Nur Semerci çok sayıda eser seslendirdi.

Etkinliğe katılanlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla milli marşlar ve kahramanlık türkülerine eşlik etti.

Konsere, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.