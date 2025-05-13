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        Piyano çalmayı kendi kendine öğrenen otizmli lise öğrencisinin hedefi konservatuvar

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da duyduğu tüm sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 17 yaşındaki otizmli Samet Ege Yürekli, hafızasına kaydettiği yaklaşık 500 eseri piyanoyla çalabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:14
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        Piyano çalmayı kendi kendine öğrenen otizmli lise öğrencisinin hedefi konservatuvar
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da duyduğu tüm sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 17 yaşındaki otizmli Samet Ege Yürekli, hafızasına kaydettiği yaklaşık 500 eseri piyanoyla çalabiliyor.

        İbrahim (54) ve Kamile (45) Yürekli çiftinin ikinci oğlu Samet Ege'ye Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 2 yaşındayken otizm teşhisi konuldu.

        İlkokulu Ankara'da özel eğitim sınıfında bitiren Samet Ege, 4 yıl önce ailesinin yerleştiği memleketleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde ortaokulu tamamladı.

        "Savant sendromu" dolayısıyla görsel hafızası da güçlü olan otizmli Samet Ege, ortaokulda müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle notaları öğrendi, daha sonra kendi kendine piyano çalmaya başladı.

        Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesinin yetenek sınavını kazansa da Samet Ege, ailesinin tercihiyle eğitimini Tınaztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Bilişim Teknolojileri bölümünde sürdürüyor.

        Bir süre piyano eğitimi de alan 10. sınıf öğrencisi Samet Ege'nin ailesi, evlatlarının devlet konservatuvarında öğrenim görmesini ve konserler vermesini arzu ediyor.

        - "Notaları hem yazıyor hem de okuyabiliyor"

        Baba İbrahim Yürekli, AA muhabirine, oğlu Samet Ege'nin öğrendiği bir eserin notalarını 1 hafta süresince piyanoda çaldığını ve hafızasına kaydettiğini söyledi.

        Oğlunun yaklaşık 500 eseri piyanoda ezbere çalabildiğini dile getiren Yürekli, "Samet Ege, arabayla giderken dinlediği müziğin notalarını çalmaya başlıyor. Dinlediği bir reklamın jeneriğini notaya dönüştürebiliyor. Yine dinlediği müziğin aynısını piyanoda çalabiliyor. Notaları hem yazıyor hem de okuyabiliyor. Denemelerin ardından o müziği hafızasına kaydediyor. Sonrasında sürekli ezbere çalabiliyor ve bir daha unutmuyor." diye konuştu.

        Yürekli, Samet Ege'nin iki yıl daha lise eğitimi bulunduğunu, sonrasında devlet konservatuvarını kazanmasını hedeflediklerini, oğlunun her zaman yanında olduğunu belirtti.

        - "Ege, şu anda beldemizin sanatçısı ve gururu oldu"

        Anne Kamile Yürekli de oğlu Samet Ege'nin önünde Buğra Çankır ve Koral Erdeniz gibi örneklerin bulunduğunu dile getirdi.

        Yaklaşık 3 bin nüfuslu beldelerinde tek piyano çalabilenin Samet Ege olduğunu aktaran Yürekli, "Öğretmenlerimiz, resmi bayramlarda ve etkinliklerde okulda oğluma piyanoyla görevler veriyor. Biz evde çalıştırıyoruz, okulda da çalıyor. Samet Ege, şu anda beldemizin sanatçısı ve gururu oldu. Yıllarca, onun için her şeyden fedakarlık ettim. Geriye bakınca bir şeyler başardığımı görünce mutlu oluyorum. Oğlumun müziğe olan ilgisi yüksek ve konservatuvara girip daha da ilerleyebileceğini düşünüyoruz." dedi.

        - "Bazen bir notayla bir dünya değişebilir"

        Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ise otizmli bireylerin bazıların sıra dışı yeteneklerinin olabileceğini kaydetti.

        Müzik yeteneğinin de bunlardan birisi olduğuna dikkat çeken Kavas, "Samet Ege de bu yeteneğe sahip çocuklarımızdan. Bazen bir notayla bir dünya değişebilir. Ege de bir notayla bu beldenin dünyasını değiştirmiş. Burada tek piyano çalabilen yetenekli çocuğumuz. Samet Ege gibi çocuklarımızın erken teşhis edilip, yeteneklerinin keşfedilmesi ve ona göre eğitimler alması gerekiyor. Biz, otizmli bireylerde müzik ilgisini sadece sanat olarak görmüyoruz. Ayrıca bunu bireyin bir sosyalleşme aracı, terapi ve kendini geliştirme aracı olarak da görüyoruz. Bu noktada Samet Ege'nin de iyi bir eğitimle hayallerinin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu noktada ailesi de hayatlarını oğullarına göre planlamış." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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