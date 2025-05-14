Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.T. (25) idaresindeki 26 EV 244 plakalı otomobil, Akçin Mahallesi'nde Ş.B'nin (46) kullandığı 09 Y 2442 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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