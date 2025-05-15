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        Afyonkarahisar'da dereye düşen üç tekerlekli motosikletteki 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde üç tekerlekli motosikletin dereye düşmesi sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:36
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        Afyonkarahisar'da dereye düşen üç tekerlekli motosikletteki 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde üç tekerlekli motosikletin dereye düşmesi sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        G.Ç'nin (24) kullandığı 03 AIE 247 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Yukarıçaybelen köyü yakınlarında dereye düştü.

        Kazada sürücü ile motosikletteki 5 çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Dr. Mete Han Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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