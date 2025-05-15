Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki programın açılışında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'daki öğretmen akademilerinin önümüzdeki yıllara bereketli bir zemin oluşturmasını temenni etti.

        Öğretmen akademilerinin gönüllülük esasına dayalı informel bir program olduğunu dile getiren Yelkenci, şöyle konuştu:

        "Öğretmenlerimizin kendi rıza ve istekleriyle katılarak görgülerinin, bilgilerinin ve kültürlerinin gelişmesine vesile olacak bir program. Bu noktada bunu sağlamanın en güzel ve kolay yolunun da öğretmeni kendi bulunduğu ortamın dışına çıkararak bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu da her şehrimizde önemsiyoruz. Bu anlamda öğretmen akademileri, öğretmenimizi kendi çevresi ve rutinleri dışına çıkararak değerlerimizi oluşturan mekanlar ve insanlarla temas ettirmektir."

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ise Afyonkarahisar'da öğretmen akademilerine gastronomi alanının da eklenebileceğini kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de programda konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Afyonkarahisar'daki öğretmen akademilerinin hazırladığı etkinlikler sunuldu, plaket takdimi yapıldı.

        Programa, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da dereye düşen üç tekerlekli motosikletteki 6 kişi yaraland...
        Afyonkarahisar'da dereye düşen üç tekerlekli motosikletteki 6 kişi yaraland...
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor
        Afyonkarahisar'da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor
        Afyonkarahisar'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı