Afyonkarahisar'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Afyonkarahisar'da 24 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.
Afyonkarahisar'da 24 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.
İkmal ve Garnizon Komutanlığındaki törende, 24 engelli gence, görevli personel eşliğinde üniformaları giydirildi.
Burada adaylar yürüyüş eğitimin ardından, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin etti.
Törenin ardından engelli gençlere, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü tarafından temsili terhis belgeleri verildi.
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