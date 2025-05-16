Afyonkarahisar'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Törenin ardından engelli gençlere, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü tarafından temsili terhis belgeleri verildi.

Burada adaylar yürüyüş eğitimin ardından, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin etti.

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