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        Afyonkarahisar'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Afyonkarahisar'da 24 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:17
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        Afyonkarahisar'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Afyonkarahisar'da 24 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

        İkmal ve Garnizon Komutanlığındaki törende, 24 engelli gence, görevli personel eşliğinde üniformaları giydirildi.

        Burada adaylar yürüyüş eğitimin ardından, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin etti.

        Törenin ardından engelli gençlere, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü tarafından temsili terhis belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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