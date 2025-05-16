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        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Afyonkarahisar'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:01
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        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
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        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Afyonkarahisar'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Memmedov, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'yı makamında ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı.

        Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Memmedov, bir otelde düzenlenen "Azerbaycan İş Fırsatları Paneli"ne katıldı.

        Memmedov, panel öncesi yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlikteliğin örneği olmadığını söyledi.

        Ülkelerin ikili ilişkilerinin güvenli ve üst düzeyde olduğunu vurgulayan Memmedov, şöyle konuştu:

        "Bizim ilişkilerimiz doğaldır. Çünkü, aynı milletin yarattığı iki devletiz. Ulu önderimiz Haydar Aliyev'in de dediği gibi 'Bir millet iki devletiz.' Bu şiarın altında Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev ile bu siyaseti yürütüyoruz. Bu sayede de başarılar elde ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye müttefik devletlerdir. Askeri alanda da müttefikiz. Hava sahalarımız birleşik ve aynı standartlarda ordularımız var. Ordumuz, Türkiye'de eğitim aldı ve hazırlandı. Bizim ekonomik ve stratejik bağlantılarımız var. Yine, benzer dış siyaset yürütüyoruz. Birlikte, Türk dünyası kurmaktayız."

        Memmedov, Azerbaycan'daki iş fırsatları hakkında bilgi vererek, panele katılan Afyonkarahisarlı iş insanlarını ilerleyen tarihlerde ülkesine davet etti.

        Programda, Afyonkarahisar Vali Vekili Uğur Kolsuz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından program, panelle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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