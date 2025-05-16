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        Afyonkarahisar'daki "Yaşayan Miras Festivali"nde Ekin Uzunlar sahne aldı

        Sanatçı Ekin Uzunlar, "Yaşayan Miras Festivali" kapsamında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 23:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:30
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        Afyonkarahisar'daki "Yaşayan Miras Festivali"nde Ekin Uzunlar sahne aldı
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        Sanatçı Ekin Uzunlar, "Yaşayan Miras Festivali" kapsamında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Afyonkarahisar Valiliği ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında sanatçı Ekin Uzunlar, Ayazini köyünde sahne aldı.

        Sanatçı Uzunlar, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceden konserler verdiği Afyonkarahisar'ı çok sevdiğini söyledi.

        Yaşayan Miras Festivali'ne yakışır bir nokta olan Ayazini köyünden çok etkilendiğini dile getiren Uzunlar, "Burayı Kapadokya'ya benzettim. Oranın havası var. Peribacaları ve mağaralar var. Ülkemizin her yerinin kültürü çok farklı. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliğine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Uzunlar'a, katılımcılar eşlik etti.

        Konserin ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Uzunlar'a çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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