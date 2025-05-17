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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yüksek lisans mezunu genç çiftçi ekilebilir arazisini teknolojiyle artıracak

        MUSTAFA ÇALKAYA/CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 4 kuşaktır çiftçilik yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Enes Kelem, teknolojinin imkanlarından yararlanarak ekilebilir arazilerini artırmayı istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:15
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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yüksek lisans mezunu genç çiftçi ekilebilir arazisini teknolojiyle artıracak
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        MUSTAFA ÇALKAYA/CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 4 kuşaktır çiftçilik yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Enes Kelem, teknolojinin imkanlarından yararlanarak ekilebilir arazilerini artırmayı istiyor.

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