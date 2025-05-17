YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yüksek lisans mezunu genç çiftçi ekilebilir arazisini teknolojiyle artıracak
MUSTAFA ÇALKAYA/CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 4 kuşaktır çiftçilik yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Enes Kelem, teknolojinin imkanlarından yararlanarak ekilebilir arazilerini artırmayı istiyor.
MUSTAFA ÇALKAYA/CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 4 kuşaktır çiftçilik yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Enes Kelem, teknolojinin imkanlarından yararlanarak ekilebilir arazilerini artırmayı istiyor.
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