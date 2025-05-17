Afyonkarahisar'dan kısa

Cenaze törenine Tokgöz'ün ailesi ve yakınları ile Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki programın ardından Çelik, ilçedeki şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve belediye başkanları katıldı.

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