Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonaları tamamlandı

Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonaları, final yarışlarıyla tamamlandı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden toplam 159 sporcu katıldı.

Motokros, MX, MX1, MX2, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 Mini, 50cc, E-50, 65 cc ve 85 cc olmak üzere farklı kategorilerde yarışlar yapıldı.

Avrupa Gençler Şampiyonası 65cc sınıfında Bulgaristan'dan Nikolay Pavlov birinci, Romanya'dan Andrei Balasoiu Susanu ikinci, Türkiye'den de Yağız Kaya üçüncü olurken, 85cc sınıfında ise Romanya'dan Vlad Stefan birinci, Bulgaristan'dan Teodor Trifonov ikinci ve Türkiye'den Deniz Karahan üçüncülüğü elde etti.

Balkan Şampiyonası MX'de Türkiye'den Aleksandr Kurashev, MX1'de Romanya'dan Robert Tompa, MX2'de Türkiye'den Ata Yağız Kuzu, MX Senior'da Türkiye'den Şakir Şenkalaycı, MX125'te Romanya'dan Sami Dumitru, MX50'de Romanya'dan Mihai Lorenzo, MX65'te Bulgaristan'dan Nilokay Pavlov, MX85'te Romanya'dan Vlad Stefan birinci oldu.