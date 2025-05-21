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        Afyonkarahisar'da sulama kuyusuna düşen kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sulama kuyusuna düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:56
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        Afyonkarahisar'da sulama kuyusuna düşen kişi öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sulama kuyusuna düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Orhan İleri (69) Kızık köyündeki bahçesinin yanında bulunan sulama kuyusuna düştü. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kuyudan çıkarılan cenaze, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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