Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin, kentte belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ü.Y, Y.İ, H.K, E.P.A, A.B. ile K.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

