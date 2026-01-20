Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:22
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin, kentte belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Ü.Y, Y.İ, H.K, E.P.A, A.B. ile K.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        

