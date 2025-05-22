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        Enduro sporcusunun yol arkadaşı köpeği "Buji" oldu

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da enduro sporcusu Özge Özbek, ormanlık alanda bularak sahiplendiği köpeği "Buji"yi yanına alarak motosikletle Türkiye'yi dolaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:26
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        Enduro sporcusunun yol arkadaşı köpeği "Buji" oldu
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da enduro sporcusu Özge Özbek, ormanlık alanda bularak sahiplendiği köpeği "Buji"yi yanına alarak motosikletle Türkiye'yi dolaşıyor.

        Amcasının yönlendirmesiyle 11 yıl önce motosiklet kullanmaya başlayan 28 yaşındaki Özbek, zamanla sürüş konusunda kendisini geliştirdi.

        Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünden 2020'de mezun olduktan sonra İstanbul'da bir firmada çalışmaya başlayan Özbek, bir süre sonra işini bırakarak Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Gürcistan'da kiraladığı motosikletlerle geziler yaptı.

        İstanbul'da doğa yürüyüşü sırasında ormanlık alanda bularak sahiplendiği ve "Buji" ismini verdiği köpeğini de yanına alarak motosikletiyle Ege ve Akdeniz bölgesindeki şehirleri gezen Özbek, enduro yarışlarını da ihmal etmiyor.

        Bilecik'te bu yıl düzenlenen enduro yarışında kadınlar kategorisinde üçüncü, Antalya'nın Kemer ilçesindeki "Sky Adventure" yarışında ikincilik elde eden Özbek, yarışlarda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Köpeğinin kendisine enerji verdiğine inanıyor

        Köpeğini yanından hiç ayırmamaya karar veren Özbek, AA muhabirine, köpeği Buji ile eğlenceli bir hayatları olduğunu söyledi.

        Köpeğini görmediğinde çok özlediğini anlatan Özbek, iki ay yurt dışına çıktığında Buji ile ayrı kalmanın kendisini çok zorladığını dile getirdi.

        Özbek, yurda dönünce kendisine enerji verdiğine inandığı köpeğiyle Türkiye turu yapmaya karar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Ege Bölgesi'ni tamamen gezdik. Şu anda motosikletim Antalya'da. Buji ile oradan da doğu illerine hareket etmeyi planlıyorum. Özellikle Tunceli'yi çok merak ediyorum. Mardin'i, Şanlıurfa'yı köpeğimle görmek istiyorum. Şartlar elverirse bundan sonraki yurt dışı gezilerimi de Buji ile yapmak istiyorum. Benim yol arkadaşım oldu. Hatta planlamam Avrupa turu. Gezilerde çektiğim foto ve videoları da sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Köpeğimle motosikletle seyahat etmem bazılarına garip gelebilir ama biz mutluyuz."

        - Yarışlara hazırlanırken köpeğiyle de turlarına devam edecek

        Üniversite yıllarında hedeflediği enduro yarışlarına katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Özbek, "Amcamla sürekli adrenalin peşinde koşan insanlarız. Ağustos ayında Bursa'da yine bir yarış var, ona hazırlanıyorum. Bir taraftan yarışlarda birincilik hedefine koşacağım, bir taraftan da köpeğimle planladığım gezilerime devam edeceğim." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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