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        Afyonkarahisar'da bir kafenin yazarkasasında para çalan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da bir kafenin yazarkasasından para çaldıktan sonra not bırakan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:09 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:09
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        Afyonkarahisar'da bir kafenin yazarkasasında para çalan şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da bir kafenin yazarkasasından para çaldıktan sonra not bırakan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, M.Y., (27) Yeşilyol Caddesi'nde bir kafenin camından içeri girerek yazar kasasından 1000 lira para çaldı.

        Şüpheli, daha sonra yazarkasanın yanına 'lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var' şeklinde not bırakarak kafeden kaçtı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

        Polis ekipleri, yaptığı incelemede şüpheli M.Y'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Hırsızlık suçundan çok sayıda dosyası bulunan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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