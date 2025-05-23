Afyonkarahisar'da bir kafenin yazarkasasında para çalan şüpheli tutuklandı

Şüpheli, daha sonra yazarkasanın yanına 'lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var' şeklinde not bırakarak kafeden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, M.Y., (27) Yeşilyol Caddesi'nde bir kafenin camından içeri girerek yazar kasasından 1000 lira para çaldı.

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