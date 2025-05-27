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        Afyonkarahisar'da "4. Geleneksel Halk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu tarafından "4. Geleneksel Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:24
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        Afyonkarahisar'da "4. Geleneksel Halk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu tarafından "4. Geleneksel Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        Atatürk Kongre Merkezi'ndeki şenlikte 300 öğrenci, farklı gruplar şeklinde Ege, Karadeniz, Kafkas ve İç Anadolu yörelerinin halk oyunlarını sergiledi.

        Okul Müdürü Eralp Ekrem Geçe, Anadolu kültürünün en renkli parçalarından biri olan halk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Öğrencilerinin halk oyunları şenliğine özveriyle hazırlandığını aktaran Geçe, şunları kaydetti:

        "Bugün Anadolu'nun dört bir yanından derlenen ezgilerle buluşuyoruz. Mertliğiyle bilinen Ege'den, coşkusuyla bilinen Karadeniz'e, hareketli ritimleriyle İç Anadolu'dan zarafetiyle Kafkaslara kadar uzanan bir kültür yolculuğuna çıkacağız. Bu gösterilerin her biri sadece bir dans değil, aynı zamanda bir tarih, miras ve kimliktir."

        Hediye takdimiyle sona eren şenliğe, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

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