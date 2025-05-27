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        İHH Afyonkarahisar Şubesi Kurban Bayramı hisse bedellerini açıkladı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar Şubesinde, basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:44
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        İHH Afyonkarahisar Şubesi Kurban Bayramı hisse bedellerini açıkladı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar Şubesinde, basın toplantısı düzenledi.

        İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Hüseyin Karapınar, göreve yeni başlayan bir ekip olduklarını, çalışmalara hemen başladıklarını belirtti.

        Vakfın misyonunu Afyonkarahisar'da temsil etme sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayan Karapınar, şunları kaydetti:

        "Vakfımızın en köklü projelerinden biri olan kurban organizasyonu, 30 yıl önce başlatıldı ve her yıl artan bir gönüllülük ve güvenle sürdürülüyor. Katarakt ameliyatlarından yetim desteklerine, su kuyularından kalıcı eserlere kadar pek çok projenin hayata geçirilmesinde bu organizasyonların büyük katkısı bulunuyor. 2025 yılı itibarıyla, 60 ülkede kurban organizasyonumuzu gerçekleştirmek üzere yollardayız. 8 bin 500 lira sabit bedelle 120 bin kurban hedefliyoruz. Bu yılki kurban organizasyonumuzun yüzde 45'i Gazze'ye ayrılacak. Etler, konserve haline getirilerek yıl boyunca bölgeye ulaştırılacak. Aynı zamanda dünyanın çeşitli kriz bölgelerinde de kurban organizasyonlarımız sürecektir."

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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