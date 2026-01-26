Afyonkarahisar'da elektrik üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki elektrik üretim tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Davulga beldesinde elektrik üretimi yapılan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, tesiste hasara yol açtı.
