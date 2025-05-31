Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" farkındalık eğitimi düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla eğitim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" farkındalık eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla eğitim gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu'ndaki "Sigara Bırakma Kampanyası" eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Yeşilay Şubesi iş birliğinde yapıldı.

        Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli doktorlar ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki (YEDAM) uzmanlar, katılımcılara, eğitimde sigaranın zararları konusunda sunum yaptı.

        Eğitimler kapsamında farklı kurumlarda stantlar açılacağı ve sigara bırakma konusunda vatandaşlara teşvikte bulunacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor
        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor
        Müzisyen ve besteci Kemal Günüç, sanat hayatından vazgeçmiyor
        Müzisyen ve besteci Kemal Günüç, sanat hayatından vazgeçmiyor
        Sandıklı'da Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı açıldı
        Sandıklı'da Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı açıldı
        'Karakola gitmeyin döneceğim' dedi, 5 gündür haber alınamıyor
        'Karakola gitmeyin döneceğim' dedi, 5 gündür haber alınamıyor
        Çay'da "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı
        Çay'da "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından çocuklara oyunc...
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından çocuklara oyunc...