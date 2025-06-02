Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yatırım, yüksek kar, halka arz" şeklinde internet üzerinden yüksek gelir elde edileceği yönünde ilanlar vererek, paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandıran ve elde ettikleri parayı kripto para birimine aktaran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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