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        Afyonkarahisar'da yürütülen projeyle Miryokefalon Savaşı'nın kalıntıları araştırılacak

        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesinde hazırlanan "Miryokefalon Savaş Alanı Tespiti Projesi" kapsamında, Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki Kufi Vadisi'nde savaşla ilgili yüzey araştırması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:40
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        Afyonkarahisar'da yürütülen projeyle Miryokefalon Savaşı'nın kalıntıları araştırılacak
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        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesinde hazırlanan "Miryokefalon Savaş Alanı Tespiti Projesi" kapsamında, Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki Kufi Vadisi'nde savaşla ilgili yüzey araştırması yapılacak.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, AA muhabirine, Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki üç ilçeyi birbirinden ayıran Kufi Vadisi'nde, Miryokefalon Savaşı'nın yaşandığına yönelik bazı kaynaklarda rivayetler olduğunu söyledi.

        Miryokefalon Savaşı'nın yapıldığı alanların, Anadolu'nun Türklerin yurdu olması açısından önemine değinen Altın, "Bu mekanların, değişik rivayetler ve kaynaklarda Afyonkarahisar'da olduğu geçmektedir. Bu konuda araştırmalar hızla artıyor ve çalışmalar yoğunlaşıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kaya da bir ekip kurarak, bu konuda verileri toplayarak çalışma başlatmak istediklerini bize bildirdi." diye konuştu.

        Altın, kendilerine gelen talebi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ilettiklerini belirtti.

        Öncelikle bilim insanlarının bu hipotez ve verilerinin yüzey araştırmasıyla belirleneceğini anlatan Altın, "Buradan elde edilen bilimsel veriler ışığında gerekirse bölgede kurtarma kazısı yapılacak. Bütünüyle bölgeden çıkacak veriler, tarihsel dönemle birbiriyle örtüştüğü anda Afyonkarahisar tarihine de yeni bir çığır açacaktır." dedi.

        - "Bölgenin ikinci Malazgirt olma olasılığını görüyoruz"

        Hocalar İlçe Belediye Başkanı Ali Arslan da Türk-İslam tarihi açısından önemli bir yer tutan Miryokefalon Savaşı'nın Kufi Vadisi'nde yapıldığını düşündüklerini dile getirdi.

        Tarihçiler ve bölgedeki yerel araştırmacıların bu konuda ellerinde güçlü veriler olduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

        "Kufi Vadisi'nde 1 Eylül'de yüzey araştırmaları başlayacak. Bu çalışmaların ardından çıkan verilerle, elimizde daha güçlü doneler olacak. Miryokefalon Savaşı'nın önemini bilmeyenimiz yoktur. Bilimsel çalışmaların ardından savaş alanının burası olduğu belirlenirse, Sandıklı, Hocalar ve Çivril ilçelerimizin arasındaki bölgemiz daha sık ziyaret edilecektir. Tarihçilerimiz, burada kesin verilere ulaştığında bölgenin ikinci Malazgirt olma olasılığını görüyoruz. Akademisyenlerimiz de bunun heyecanıyla çalışıyor. Biz de yakinen takip ettiğimiz bu çalışmalarda üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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