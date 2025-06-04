Afyonkarahisar'da yürütülen projeyle Miryokefalon Savaşı'nın kalıntıları araştırılacak

ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesinde hazırlanan "Miryokefalon Savaş Alanı Tespiti Projesi" kapsamında, Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki Kufi Vadisi'nde savaşla ilgili yüzey araştırması yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, AA muhabirine, Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki üç ilçeyi birbirinden ayıran Kufi Vadisi'nde, Miryokefalon Savaşı'nın yaşandığına yönelik bazı kaynaklarda rivayetler olduğunu söyledi.

Miryokefalon Savaşı'nın yapıldığı alanların, Anadolu'nun Türklerin yurdu olması açısından önemine değinen Altın, "Bu mekanların, değişik rivayetler ve kaynaklarda Afyonkarahisar'da olduğu geçmektedir. Bu konuda araştırmalar hızla artıyor ve çalışmalar yoğunlaşıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kaya da bir ekip kurarak, bu konuda verileri toplayarak çalışma başlatmak istediklerini bize bildirdi." diye konuştu.

Altın, kendilerine gelen talebi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ilettiklerini belirtti.