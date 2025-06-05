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        Yutkunamama şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun yemek borusundan et parçası çıktı

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yemek yerken öksürük ve nefes alamama şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun yemek borusunda tespit edilen et parçası başarıyla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:22
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        Yutkunamama şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun yemek borusundan et parçası çıktı
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yemek yerken öksürük ve nefes alamama şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun yemek borusunda tespit edilen et parçası başarıyla alındı.

        Ailesiyle restoranda yemek yiyen 14 yaşındaki A.K. birden rahatsızlandı. Çocuk, öksürme, yutkunamama, nefes alamama ve şiddetli boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Tetkiklerde çocuğun yemek borusunda et parçasının olduğu tespit edildi.

        Yemek borusunu tıkayan parçanın çıkarılmasıyla A.K'nin şikayetleri sona erdi.

        - Ailelere bayramda çocuklara verilen et ve gıdalarla ilgili uyarı

        Çocuğa müdahale eden Prof. Dr. Ahmet Ali Tuncer, AA muhabirine, çeşitli şikayetlerle acil servise getirilen hastayı gerekli tetkiklerin ardından hemen ameliyata aldıklarını söyledi.

        Hastanın yemek borusundan parça parça et çıkardıklarını anlatan Tuncer, şunları kaydetti:

        "Et parçası kaçtıktan sonra hasta yemek yemeye devam etmiş, tam bir tıkaç pozisyonu almıştı. Önce küçük, daha sonra alttaki büyük parçayı aldık. Yabancı cisim kaçmaları ikiye ayrılıyor. Birincisi yemek borusunu, ikincisi de soluk borusunu tıkayanlar. Soluk borusunu tıkayan yabancı cisimler, biraz daha ölümcül seyredebilmekte ancak yemek borusunu tıkayan yabancı cisimler de soluk borusuna yaptığı bası nedeniyle solunum durmasına neden olabilir."

        Tuncer, Kurban Bayramı'nda özellikle küçük çocuklu ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Bayramda misafirlere yemek, şeker ikram ediyoruz. Bizim yapmamız gereken uyarı, çocuklara et veya gıda yedirirken küçük parçalar halinde verelim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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