Afyonkarahisar Valiliğinden "Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği" iddiasına yalanlama:

Afyonkarahisar Valiliği, "Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Frigya'ya Dinamit" başlıklı haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Habere konu olan Frigya'nın sınırları içerisinde yer alan İscehisar ilçesi Çatağıl ve Alanyurt köylerinin ortak sınırında bulunan Ornaş Kaya Yerleşimleri'nin "dinamitle patlatıldığı iddialarının asılsız olduğu" vurgulanan açıklamada, "Bölgede meydana geldiği iddiasıyla kamuoyuna yansıtılan söz konusu bilgi ve görseller 2016 yılına aittir. Yine o dönemde de iddialar araştırılmış ve asılsız olduğu belirlenmiştir. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini korumak için tüm kurumlarımızla özverili şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ise peribacalarının da bulunduğu Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde 25 Haziran 2016'da Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü personelince inceleme yapıldığını, doğal sebeplerle göçük oluştuğunun tespit edildiğini, bunun fotoğraflanarak kayıt altına alındığını söyledi.