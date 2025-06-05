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        Afyonkarahisar Valiliğinden "Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği" iddiasına yalanlama:

        Afyonkarahisar Valiliği, "Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:35 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:54
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        Afyonkarahisar Valiliğinden "Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği" iddiasına yalanlama:
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        Afyonkarahisar Valiliği, "Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Frigya'ya Dinamit" başlıklı haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Habere konu olan Frigya'nın sınırları içerisinde yer alan İscehisar ilçesi Çatağıl ve Alanyurt köylerinin ortak sınırında bulunan Ornaş Kaya Yerleşimleri'nin "dinamitle patlatıldığı iddialarının asılsız olduğu" vurgulanan açıklamada, "Bölgede meydana geldiği iddiasıyla kamuoyuna yansıtılan söz konusu bilgi ve görseller 2016 yılına aittir. Yine o dönemde de iddialar araştırılmış ve asılsız olduğu belirlenmiştir. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini korumak için tüm kurumlarımızla özverili şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

        Bölgede incelemelerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ise peribacalarının da bulunduğu Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde 25 Haziran 2016'da Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü personelince inceleme yapıldığını, doğal sebeplerle göçük oluştuğunun tespit edildiğini, bunun fotoğraflanarak kayıt altına alındığını söyledi.

        Ornaş Kaya Yerleşimleri'nin Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 14 Haziran 2017'de birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğini anlatan Altın, şöyle konuştu:

        "2016'daki çekilen fotoğraflarla bugün gördüğümüz görüntü aynıdır. Burada kaya yerleşimindeki göçme doğal yollarla olmuştur. Volkanik tüf kayaçta deprem, yağmur ve rüzgar aşınmaları olabiliyor. Bugün de yaptığımız incelemede burada dinamitle kayaç patlatılma izine rastlanılmamıştır. Uzmanlarımız da bunu yakından görmüştür. Kaçak kazı faaliyeti de söz konusu değildir. 2016'da kayaçtaki ilk tespit İl Jandarma Komutanlığı personeliyle yapıldı. O dönemdeki tutanakta da bölgede bir kaçak kazı olmadığı kayıt altına alındı. Kayaçta doğal yollarla oluşan bir göçük olduğu raporlanmıştır. Bugün burada yeni bir olay ve olgu yoktur. Kaçak kazı olmadığı için Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu konuda bir soruşturma da yoktur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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