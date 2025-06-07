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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:42
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        M.E. (27) idaresindeki 20 SN 054 plakalı otomobil, Akdeğirmen köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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