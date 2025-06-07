Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
M.E. (27) idaresindeki 20 SN 054 plakalı otomobil, Akdeğirmen köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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