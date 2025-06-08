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        Üniversitenin tescilli markası manda sütlü dondurmayı herkesin tatması hedefleniyor

        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), manda sütünden yapılan ve marka tescilli AKÜDO'yu herkesin tatmasını hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:17
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        Üniversitenin tescilli markası manda sütlü dondurmayı herkesin tatması hedefleniyor
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        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), manda sütünden yapılan ve marka tescilli AKÜDO'yu herkesin tatmasını hedefliyor.

        AKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kılınç'ın öncülüğünde, Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bölüm öğrencilerinin endüstriyel üretimde pratik ve tecrübe kazanmaları için 5 yıl önce manda sütünden dondurma üretimine başlandı.

        Sade, kakaolu, karamelli, ballı bademli, incirli, muzlu, damla sakızlı, tahin pekmezli ve bal kabaklı dondurma çeşitleri, AKÜDO ismiyle kampüste satışa sunuldu.

        Kısa sürede beğenilen AKÜDO, 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üniversite adına tescillendi, üretimi de ilk yıla göre 10 kat arttı.

        Haşhaşlı, Antep fıstıklı, çilekli, karadutlu, böğürtlenli, yaban mersinli, cevizli ve limonlu olmak üzere 17 çeşide ulaşan AKÜDO markalı manda sütlü dondurmalar, farklı gramajlarda Afyonkarahisar'da 4 farklı noktada satışa sunuluyor.

        - "Üretim kapasitemizi 500 kilograma çıkardık"

        Dr. Öğr. Üyesi Kılınç, AA muhabirine, tarım ve hayvancılıkta önde gelen Afyonkarahisar'ın gıda ürünlerine katma değer sağlamak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

        Besleyici özelliği ve yağ oranı yüksek olan manda sütünü dondurmada değerlendirdiklerini anlatan Kılınç, "Manda sütü, dondurmada kullanımı ve değerlendirilmesi noktasında bizim yürüttüğümüz çalışmalara da oldukça iyi reaksiyon verdi. Üniversitemizin desteğiyle üretim markamızı oluşturduk." dedi.

        Kılınç, AKÜDO'ya talebin her geçen yıl arttığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kapasite artırımı için bu yıl yeni ekipman aldık. Önceki yıllarda günlük 50 kilogramlık üretim kapasitemizi 500 kilograma çıkardık. Dondurma üretiminde kalitenin yanı sıra geleneksel tat ve lezzeti kaybetmeme üzerinde duruyoruz. Manda sütü içerisinde katkı maddesi değil mevsiminde üretilen meyveleri kullanıyoruz. Renklendirici ve aroma katmıyoruz. Artık, AKÜDO markamızı Afyonkarahisar'ın dışına taşımak istiyoruz. Bütün Türkiye'de satış noktalarımızın olmasını ve herkesin bu dondurmayı tatmasını hedefliyoruz."

        Dondurma üretiminde aldıkları geri dönüşlerden memnun olduklarına değinen Kılınç, bilgi birikimlerini özel sektörle de paylaştıklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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