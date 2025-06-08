Afyonkarahisar'da merdivenden düşen kadın öldü
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti.
Karaağaçkuyusu köyünde yaşayan N.Ç. (71) evinin önündeki merdivenden inerken ayağı kaydı.
Yüzüstü yere düşen kadın, başından yaralandı.
N.Ç, kaldırıldığı Dazkırı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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