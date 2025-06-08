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        Afyonkarahisar'da merdivenden düşen kadın öldü

        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 22:43 Güncelleme: 08.06.2025 - 22:43
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        Afyonkarahisar'da merdivenden düşen kadın öldü
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti.

        Karaağaçkuyusu köyünde yaşayan N.Ç. (71) evinin önündeki merdivenden inerken ayağı kaydı.

        Yüzüstü yere düşen kadın, başından yaralandı.

        N.Ç, kaldırıldığı Dazkırı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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