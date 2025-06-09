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        Bayram tatilinden dönen sürücüler, Afyonkarahisar'da akıcı yoğunluk oluşturuyor

        Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:53
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        Bayram tatilinden dönen sürücüler, Afyonkarahisar'da akıcı yoğunluk oluşturuyor
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        Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

        Dönüş trafiğinin başlamasıyla Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ve Sinanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu istikametindeki kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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