Bayram tatilinden dönen sürücüler, Afyonkarahisar'da akıcı yoğunluk oluşturuyor

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Dönüş trafiğinin başlamasıyla Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ve Sinanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu istikametindeki kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

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