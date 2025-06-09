Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
H.Y. (64) idaresindeki 03 AHH 319 plakalı hafif ticari araç, Ataköy Mahallesi'nde S.A'nın kullandığı 16 ALL 609 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Sandıklı ilçesinde ise 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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